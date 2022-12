Juventus, euforia Allegri: nuovo ‘rinforzo‘ deluxe titolare contro il Napoli

Juventus, buone notizie per Allegri. Adesso il top player è finalmente pronto per fare la differenza da subito.

Buone notizie per mister Allegri, adesso, finalmente, Federico Chiesa è pronto per ritornare a fare la differenza in campo. Il top player bianconero è, finalmente, completamente ripreso e, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ adesso sarebbe già titolare contro il Napoli.

Chiesa vuole riprendersi tutto il tempo perso a a causa dell’infortunio che l’ha visto fuori per praticamente tutta la parte iniziale della stagione. Stando alle ultime novità, infatti, Nell’intenzione di puntare a una maglia da titolare contro il Napoli (13 gennaio) c’è la voglia totale di dimenticare l’infortunio per concentrarsi sull’avvenire: la Juventus.

Chiesa titolare contro il Napoli: la Juventus recupera il suo top player

Adesso Federico vuole riprendersi la sua Juventus che purtroppo l’ha visto fuori più del dovuto a causa di un infortunio certamente grave che adesso vuole lasciarsi alle spalle. In attesa anche di Dusan Vlahovic, così da riformare, ufficialmente, quella coppia molto prolifica in fase realizzativa, Allegri spera infine di recuperare in fretta anche De Sciglio, volendolo schierare già a Cremona.

Infatti vista l’assenza di Cuadrado, la fascia destra è, attualmente, in piena emergenza. Si apettando anche rinforzi in tal senso, c’è sempre il profilo di Karsdorp in cima alla lista dei preferiti ma, adesso, la Juventus fa i conti con il presente e in campionato potremmo vedere un altro giocatore importante per Allegri, il cosiddetto talismano della difesa, Mattia De Sciglio che potrebbe, infatti, prendere il posto di titolare già contro la Cremonese. In attesa, ovviamente, anche di Paul Pogba, un caso per il momento nella Juventus: lui zero minuti giocati fino adesso e un comeback che, per il momento, si sta rivelando flop, ma sappiamo che il polpo è un top player che i tifosi sperano presto di rivedere protagonista.