Calciomercato Juventus, 15 milioni e firma: Allegri non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, il calciatore vicinissimo alla firma con il club. Affare da 15 milioni di euro. Accordo ormai a un passo.

L’ultima indiscrezione rimbalzata dalla Spagna ha davvero del clamoroso. Un’indiscrezione, strettamente legata al mondo del calciomercato, secondo cui Frank Kessié potrebbe presto lasciare il Barcellona per firmare per un nuovo club. Giunto in Catalogna appena cinque mesi fa, l’ex Milan ha finora deluso le aspettative del club blaugrana che, vista anche l’incompatibilità col gioco di Xavi, è pronto a venderlo subito a prezzo di saldo.

Tante le squadre ad aver messo gli occhi sul centrocampista, tra cui anche la Juventus di Gianluca Ferrero che, intenzionata a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un giocatore che conosce benissimo la Serie A, potrebbe presentare un’offerta ufficiale al Barcellona nei prossimi giorni. Un Barcellona che, però, stando a quanto riferito da TodoFichajes starebbe dando priorità, ora come ora, al Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Kessié verso il Tottenham: affare in chiusura

Acquistato per 45 milioni di euro dal Milan lo scorso luglio, Frank Kessié è già finito fuori dalle grazie del Barcellona che, dopo aver fatto di tutto per acquistarlo, è ora pronto a cederlo, come anticipato, a prezzo di saldo. Un prezzo bassissimo, corrispondente ad appena 15 milioni di euro, che i catalani hanno fatto comprendere di voler accettare subito pur di liberarsi dell’ivoriano.

Sul centrocampista ex Atalanta e Milan starebbe quindi puntando fortemente, come detto, il Tottenham di Antonio Conte che, intenzionato ad accontentare subito le richieste degli azulgrana, spera di poter chiudere quanto prima l’affare così da avere Kessié subito a disposizione. La Juventus e gli altri club che avevano chiesto del classe ’96 restano alla finestra ma, salvo clamorose sorprese, non dovrebbero chiudere col Barcellona il quale, com’è ormai chiaro, ha deciso di trattare solamente con gli Spurs i quali, prima di Kessié, avevano strizzato l’occhio anche a Weston McKennie.