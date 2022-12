Formazioni ufficiali Juventus-Standard Liegi: Allegri ha deciso gli undici titolari

Juventus-Standard Liegi, l’ultima amichevole in casa per testare la condizione dei bianconeri: ufficiale l’undici titolare.

Manca poco al ritorno del campionato e i bianconeri vogliono farsi trovare pronti da subito. La nuova guida di Allegri darà molto spazio ai giovane e, anche oggi, il loro contributo sarà essenziale in questa causa. La squadra di Massimiliano Allegri oggi scenderà in campo contro una squadra tutt’altro che da sottovalutare, e lo farà per un’amichevole che potrebbe dare delle indicazioni importanti al tecnico bianconero su quali saranno le linee da adottare anche in campionato nella prossima sfida contro la Cremonese.

Oggi alle ore 14.30 la squadra di Allegri scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per una partita da cardiopalma contro lo Standard Liegi. Ora, in dettaglio, andiamo a vedere quali saranno gli undici che scenderanno in campo quest’oggi. Tenendo presente che la sfida sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo oggi all’Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Akè, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri. STANDARD LIEGI (3-4-1-2): Bodart; Dussene, Bokadi, Laifis; Melegoni, Donnum, Alzate, Davida; Balikwisha; Zinckernagel, Perica. Allenatore: Deila. : Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Akè, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Kean.Allegri.

Una sfida che dovrà dare molte risposte al tecnico prima del nuovo inizio del campionato che avrà già una sfida importante per la classifica, la trasferta a Cremona. Mercoledì 4 gennaio 2023.