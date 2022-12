Calciomercato Juventus, Allegri li ‘plasma’ ma poi glieli vendono: triplo addio

Calciomercato Juventus: Massimiliano Allegri pronto a cedere i suoi tre giocatori. Lasceranno Torino nei prossimi giorni.

L’amichevole di ieri pomeriggio contro i belgi dello Standard Liegi, terminata 1-1, ha chiuso il 2022 della Juventus che, in attesa di tornare ufficialmente in campo mercoledì contro la Cremonese, si gode il giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alla squadra che si ritroverà domani alla Continassa per preparare al meglio il match contro i grigiorossi di Massimiliano Alvini.

Un Massimiliano Allegri che, in attesa di riabbracciare i campioni del Mondo, Di Maria e Paredes, sta iniziando a fare i conti anche col calciomercato che, ormai prossimo all’apertura, potrebbe portargli via alcuni elementi da lui finora poco utilizzati nella prima parte di stagione. Elementi come Matías Soulé, Marley Aké e Tommaso Barbieri i quali, stando a quanto riferito da Tuttosport, potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane per andare a cercare spazio altrove.

Calciomercato Juventus, Soulé, Aké e Barbieri via in prestito: ecco dove

Alexis Mac Allister, com’è noto ormai da qualche a giorno, è il principale obiettivo in entrata della Juventus che, pronta ad affrontare la Cremonese mercoledì prossimo, pensa anche al mercato in uscita mettendo sull’uscio della porta tre giovani elementi pronti a partire in prestito per trovare più spazio in altre formazioni.

Tre giovani elementi che rispondono ai nomi di Matías Soulé, Marley Aké e Tommaso Barbieri i quali, come detto, potrebbero lasciare la Vecchia Signora nelle prossime settimane per accasarsi altrove. Sull’attaccante argentino, ieri in gol su calcio di rigore, sembrerebbe aver messo gli occhi la Sampdoria, mentre il centrocampista francese sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in Serie B al Genoa. Un Genoa che aveva inizialmente puntato anche il promettente terzino destro classe 2002 il quale, però, parrebbe vicinissimo alla firma con il Brescia.