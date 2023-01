Calciomercato Juventus, bomba Joao Felix: si chiude a 21 milioni

Calciomercato Juventus: l’Atletico Madrid fissa il prezzo di Joao Felix a 21 milioni di euro. Sul portoghese anche due squadre di Premier League.

La Juventus di Massimiliano Allegri prova a fare spesa in casa dell’Atletico Madrid. Dopo aver messo nel mirino Rodrigo De Paul, valutato 40 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe presto chiedere informazioni anche per Joao Felix il quale, da tempo ai ferri corti con Diego Simeone, vorrebbe lasciare la capitale spagnola per trovare serenità e continuità di rendimento in una nuova squadra.

Una nuova squadra che possa assicurargli un ruolo da protagonista e che, soprattutto, si preoccupi di pagargli lo stipendio da 6 milioni netti di euro attualmente garantitogli dai Colchoneros i quali, almeno per ora, stando a quanto riferito da The Athletic, vorrebbero cederlo in prestito in un’operazione complessiva da 21 milioni di euro (15 per il prestito semestrale e 6 di stipendio).

Calciomercato Juventus, il prestito di Joao Felix costa troppo: il portoghese pronto a volare in Premier League. Su di lui Arsenal e Manchester United

Lo stipendio da 6 milioni netti di euro all’anno che Joao Felix percepisce all’Atletico Madrid sono un ostacolo attualmente insormontabile per le casse della Juventus di Gianluca Ferrero che, viste le richieste del club biancorosso, non dovrebbe affondare il colpo per il forte attaccante portoghese sul quale, oltre ai bianconeri, hanno messo gli occhi anche due club di Premier League, quali Arsenal e Manchester United.

Due squadre, Gunners e Red Devils, che, sicuramente più della Vecchia Signora, possono permettersi di spendere 21 milioni di euro tra prestito e stipendio del giocatore il quale, visto il primo posto in classifica in Premier League dei londinesi potrebbe decidere di volare a Londra dove si troverebbe subito immerso in una realtà che punta a tornare sul tetto d’Inghilterra a distanza di 19 anni dall’ultimo successo.