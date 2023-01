Calciomercato Juventus, ennesima formula creativa: ecco l’erede di Szczesny

Calciomercato Juventus, bianconeri già proiettati al futuro e avrebbero scelto già l’erede tra i pali: i dettagli dell’operazione.

La Juventus non si ferma mai e guarda già al futuro. Tra i tanti profili sondati, adesso, quello dell’erede è già deciso. Secondo ‘La Stampa’, i bianconeri avrebbero già scelto l’erede del polacco.

Il portiere in questione sarebbe proprio l’attuale titolare della Cremonese, Carnesecchi. Il giovane estremo difensore è già in cima alla lista desideri dell’entourage bianconero e verrebbe sondato come erede designato per diventare il prossimo protagonista difensivo della Juventus. Appena 21 anni e già risultati stupefacenti.

Secondo l’ultima indiscrezione, il piano dei bianconeri è puntare su nuovi giovani da lanciare nel presente ma che possano essere garanzia anche nel futuro. Secondo l’indiscrezione, infatti, l’obiettivo della Juventus sarebbe quello di chiuderlo già a giugno, comprandolo definitivamente e poi farlo giocare in prestito, magari, appunto, in un’altra squadra di Serie A aspettando l’effettiva scadenza del contratto di Tek.

Ma si legge, visto che entrambi i due portiere bianconeri sono già trentenni, non si possa decidere il loro futuro già sul mercato, qualora, appunto, arrivassero offerte importanti a fine stagione. In questa solo eventualità la Juventus potrebbe far già entrare, da subito, Carnesecchi nella rosa di Allegri e a quel punto lanciarlo già ai vertici. Due opzioni che decideranno comunque il futuro del giovane 21enne ormai sempre più vicino a giocare per una delle squadre più quotate visti i suoi grandissimi risultati personali. Staremo a vedere se la squadra in questione sarà proprio la Juventus, come sembra già dall’interesse dimostrato in questo momento.