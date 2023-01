Calciomercato Juventus, 40 milioni sul piatto: epilogo thriller

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta da 40 milioni di euro per il giocatore. L’epilogo però potrebbe essere di quelli indesiderati

Vi abbiamo già parlato nel corso di questa mattina di quella che è la situazione che gira attorno alle prestazioni di Weston McKennie. Il centrocampista americano è tutt’altro che incedibile e la società bianconera aspetta solamente l’offerta giusta per cederlo.

Questa offerta potrebbe essere quella del Bournemouth, società di Premier League, che è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Secondo quanto spiegato da TuttoSport in edicola questa mattina, la società inglese fa decisamente sul serio e potrebbe arrivare a Torino con un’offerta vicina ai 40 milioni di euro. Soldi che la Juve non tentennerebbe nemmeno un secondo ad accettare anche se si dovranno, purtroppo, fare i conti con quella che sarebbe la volontà del calciatore.

Calciomercato Juventus, McKennie verso il no

Non sarebbe contento di andare a giocare per una squadra di bassa fascia del campionato inglese McKennie, che potrebbe dire di no alla possibilità Bournemouth. Un guaio per Allegri, che non avrebbe quella disponibilità economica che serve per cercare di chiudere l’operazione Fresneda.

Discorso diverso se l’interesse di Tottenham, Chelsea e Borussia Dortmund si tramutasse in un’offerta economica, anche se difficilmente – diremmo impossibile – le tre squadre in questione metteranno sul piatto un’offerta vicina a quella che potrebbe arrivare dal Bournemouth. Insomma, il futuro di McKennie rimane comunque in bilico con le prossime settimane, quelle che ci separano dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, che saranno calde, caldissime, sotto diversi fronti. Uno di questi appunto rimane quello relativo al centrocampista che non sembra avere tanto mercato in Serie A, ma che appare un obiettivo fuori dalle mura italiche. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, con la Juventus che spingerà in tutti i modi affinché Weston prenda la strada della Premier League.