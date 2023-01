Calciomercato Juventus, scambio saltato: la Roma spaventa Allegri

Calciomercato Juventus, adesso lo scambio sembra veramente ipotesi remota. C’è inoltre l’interesse per un obiettivo comune: i dettagli.

I sempre vivi contatti da Juventus e Roma potrebbero portare ad un vertice decisivo su uno degli obiettivi che, in questo momento, stanno interessando in prima linea entrambe le squadre ai vertici della Serie A.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente da ‘Il Corriere dello Sport’, l’operazione per uno dei difensori in uscita dalla Roma potrebbe compromettersi, almeno, lo scambio, quanto si legge, potrebbe definitivamente saltare.

Calciomercato Juventus, salta lo scambio per Karsdorp | Roma su Fresneda

Stando infatti al quotidiano sportivo, la squadra giallorosso potrebbe quindi mettere la parola fine all’ipotesi scambio che aleggiava nelle ultime settimane. C’era infatti, l’ormai remota, possibilità di vedere la Juventus offrire il proprio beniamino difensivo, Mattia De Sciglio in cambio, appunto, dell’olandese ormai ai ferri corti con la squadra giallorossa. Ipotesi che sono il quotidiano sportivo, adesso, è remota.

Ma oltre al danno ci potrebbe essere anche la beffa. Proprio la squadra di Mourinho starebbe seguendo un obiettivo difensivo comune ai bianconeri. Si tratta, infatti, del giovane Fresneda che piace anche alla squadra romana. Il profilo, come sappiamo, è uno degli obiettivi in cima alla lista desideri, proprio, di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere chi delle due squadre avrà la meglio tenendo presente che, adesso, l’ipotesi scambio sembra ormai cosa passata. Certamente un rinforzo difensivo in casa bianconera sembra la priorità. La volontà della squadra di Allegri è di arrivare, da subito, ad un potenziale rinforzo proprio sulle fasce vista l’ormai sempre minima quantità di uomini a disposizione. Staremo a vedere se riusciranno ad intavolare una delle due trattative in questa sessione di mercato invernale.