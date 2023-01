Calciomercato Juventus, regalone gratis: ultimatum ufficiale

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’ultimatum da parte del club e il giocatore dovrà decidere, presto, il suo destino: i dettagli.

I bianconeri seguono sempre la pista per il rinforzo in difesa. Si è parlato di un possibile nuovo colpo come centrale al fianco di Bremer. Un profilo già pronto e che conosce ottimamente la Serie A.

Il “caso” Smalling in quel di Roma sta andando incontro ad un vero e proprio ultimatum. Il club, infatti, ha parlato chiaro su quello che sarà il futuro del centrale inglese, Pinto infatti è uscito allo scoperto e adesso vuole risposte dal giocatore, chiarezza sul possibile rinnovo.

Calciomercato Juventus, Pinto avverte Smalling: “Vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta”

Secondo, infatti, le parole di Pinto condivise da ‘Il Corriere dello Sport’, la dirigenza giallorossa è convinta sulla propria volontà, continuare ancora con il classe 1989 inglese che è uno dei titolari di Mourinho ma adesso lui dovrà far sapere le sue intenzioni, visto che sullo sfondo continua ad esserci proprio la Juventus.

Ecco, di seguito, le parole rilasciate proprio da Pinto a proposito del rinnovo di Smalling: “Vogliamo tenerlo e Smalling deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi nel caso. Lo abbiamo pagato 15 milioni più commissioni, e percepisce un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui e che qua è importante”. Ora, come di consuetudine, la palla spetta proprio al diretto interessato che dovrà rendere pubblica la sua volontà. Continuare, ancora, in giallorosso oppure cambiare e tentare un’esperienza diversa. La Juventus è la squadra favorita nella corsa al possibile ingaggio del classe 1989 ex Manchester United.