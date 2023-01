Sonno profondo Juventus, qualcuno dà la scossa: “Allegri via subito”

Cremonese-Juventus, a fine primo tempo i tifosi scendono già in campo sui social. Ecco cosa è successo su Twitter.

I tifosi sembrano insoddisfatti della prestazione dei bianconeri, attualmente, infatti, la squadra di Allegri sta disputando la trasferta contro la Cremonese ma i tifosi sembrano già schierati, in parte, su quello che dovrebbe essere l’andamento della e su di chi sia la “colpa”.

i problemi sono in panchina, con Allegri che non li sa far giocare — Michel Platinic (@michelplatinic) January 4, 2023

Anno nuovo, #Allegri vecchio.

3 5 1 1 contro la Cremo non si può vedere. Con #Soulè sulla fascia , #Milik abbandonato a sè stesso.

Ecc. Ecc.#CremoneseJuventus #CremoneseJuve — CIOMBEI (@ciombei) January 4, 2023

Che dispiacere, aver licenziato mister Pirlo per far allenare nuovamente la Juventus a mister Allegri. — Marco Valerii (@MarcoValerii) January 4, 2023

continua ancora la favoletta italica su un Allegri crede nei giovani ahahahahhaah — Ɠɾɑzყ (@__grazy87) January 4, 2023

6 centrocampisti, Max allegri IS BACK! — Mirkoamo (@Mirko_amo24) January 4, 2023

Mister Allegri è infatti, nuovamente, finito nell’occhio del ciclone vista la prestazione, per il momento, che vede i bianconeri pareggiare contro la Cremonese in una partita non troppo entusiasmante. Sperando che nel secondo tempo la situazione migliori magari riuscendo a raggiungere un risultato positivo. Non ci resta che scoprirlo con i prossimi 45 minuti di gara.