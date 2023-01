Calciomercato Juventus, Allegri sbloccato: assist lampo ed erede già scelto

Calciomercato Juventus, in Germania si guarda già oltre e ciò fa indurre che, adesso, il pupillo è pronto a partire: i dettagli.

Dalla Germania si guarda già all’erede. Come scrivono infatti i colleghi di ‘RMC Sport’, in Bundesliga si guarda già a chi potrebbe sostituire il partente centrale difensivo.

Il difensore classe 1999 è un obiettivo concreto della Juventus che ha però diverse squadre con cui contenderselo. Si legge nell’indiscrezione che nella corsa al giovane centrale della difesa si sarebbero aggiunte anche le big internazionali: Bayern Monaco e Psg.

Calciomercato Juventus, Ndicka pronto a partire | Hanno già scelto l’erede

Si legge, infatti, che dalla Germania, l’Eintracht Francoforte avrebbe già scelto l’erede di Ndicka in difesa. il club tedesco avrebbe messo gli occhi su Ismael Doukouré dello Starburgo. Un profilo che dovrebbe quindi prendere l’eredità del giovane centrale difensivo già obiettivo dichiarato della Vecchia Signora.

Ma come detto poc’anzi, oltre ad Allegri, ci sarebbero anche le big d’Europa nella corsa al centrale della difesa che sembra già un predestinato. Anche Bayern Monaco e Psg potrebbero rientrare in corsa per il centrale, in caso di domini a sorpresa. Certamente per la Juventus l’acquisto di un altro centrale della difesa sembra la priorità, soprattutto dovessero cambiare anche alcune gerarchie nella prossima stagione e la possibile cessione di alcuni giocatori in scadenza, come Daniele Rugani ad esempio. In tal senso, la squadra di Allegri guarda già al futuro e l’acquisto di un profilo dalle qualità di Ndicka potrebbe rappresentare quell’upgrade indiscutibile. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno a superare indenni la concorrenza estera delle big decisamente all’avanguardia economica. Tempo di decisione entro giugno.