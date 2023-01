Calciomercato Juventus, flop totale: 40 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, un flop che non permetterà di incassare la cifra concordata. I dettagli dell’operazione.

La Juventus ad inizio stagione aveva fatto anche importanti trattative in uscita, una di queste era quella del centrocampista brasiliano Arthur. Come sappiamo, il giocatore brasiliano è in prestito al Liverpool.

Sembra però un discorso chiuso il suo riscatto, infatti, come annunciano dall’Inghilterra, quell’opzione, adesso, sembra concretamente decisa. Non ci sarà nessun riscatto da parte della squadra di Klopp, soprattutto vista anche lo scarso utilizzo del giocatore bianconero.

Calciomercato Juventus, nessun riscatto | Il Liverpool ha deciso

Come scrivono da ‘Dailymail’, che titola così: “Il giocatore lascerà il Liverpool dopo il suo disastroso periodo di prestito“, il futuro di Arthur sarà di nuovo “bianconero” poiché il club “Non intende accetterà l’opzione da 33 milioni di sterline per ingaggiarlo” dopo aver giocato praticamente nessuna partita con la maglia dei reds.

Il motivo dello scarso utilizzo è dovuto, si legge, a causa di un infortunio da quando è arrivato dalla Juventus. I Reds hanno pagato 3 milioni di sterline per assicurarsi il prestito e adesso hanno un’opzione di 33 milioni di sterline per acquistarlo ma che non utilizzeranno, nonostante l’iniziale volontà da parte del club inglese che sembrava molto interessato al giocatore. Il calciatore, dal suo arrivo, ha giocato appena 13 minuti, troppo pochi per il riscatto del cartellino. Sempre secondo l’indiscrezione inglese, Arthur Melo lascerà quindi il club già a maggio e tornerà a Torino proprio in quel mese.