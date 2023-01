Altro che Juventus, il duello lo vince il Napoli: colpaccio gratis

Calciomercato Juventus, il duello in mediana sembra vedere in vantaggio la squadra azzurra: i dettagli dell’operazione.

Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, nel futuro del centrocampista potrebbe esserci un ritorno in Serie A. Si è parlato a, a lungo, della possibilità di vedere uno dei profili più seguiti della Premier League di nuovo nel campionato italiano ma adesso la possibilità è più che tangibile.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione direttamente dall’Inghilterra, dal ‘Dailymail’, il Napoli starebbe seguendo attentamente il futuro di Jorginho, ritorno che adesso appare sempre più possibile visto che il giocatore potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Jorginho a zero | Napoli in pole

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, la squadra di De Laurentis sarebbe in vantaggio sul possibile affare a parametro zero. Il 31enne andrà in scadenza di contratto a fine stagione e il Chelsea, per il momento, non sembra intenzionato a rinnovargli il cartellino.

Una, sicuramente, importante novità per i bianconeri ma soprattutto per il Napoli che in questo momento appare in pole per il possibile grande ritorno dell’ex idolo dei tifosi, adesso, più vicino che mai al grande ritorno nel campionato che l’ha reso celebre. Come si legge proprio dal portale inglese, la squadra di Spalletti ha riacceso l’interesse per il centrocampista del Chelsea Jorginho, 31 anni che adesso sarà libero di scegliere la sua prossima squadra da free agent. Sempre che, all’ultimo, non si inserisca anche la Juventus, squadra che ha da sempre dimostrato un discreto interesse per il giocatore italiano, pupillo della nazionale italiana. Adesso si può.