Calciomercato Juventus, Vlahovic allo United: la svolta è arrivata

Calciomercato Juventus, una svolta offensiva con tanto di verdetto. I dettagli dell’operazione Vlahovic-Manchester United.

Il bomber della nazionale serba e della Juventus, da tempo, è anche oggetto di desideri di tutti i grandi club d’Europa, tra cui, in prima fila, proprio il Manchester United di ten Hag.

Secondo, però, l’ultima indiscrezione, il futuro del bomber potrebbe già andare incontro ad una svolta imminente. Il club inglese che lo seguiva con grande attenzione e visto l’addio di Cristiano Ronaldo, vuole assolutamente un rinforzo offensivo nel breve tempo. Secondo quanto riferito in patria dal sito ‘Manchestereveningnews.com’, sarebbe ben tre i profili sondati dai Red Devils.

Calciomercato Juventus, Vlahovic non è tra le priorità del Manchester | Affare saltato

Secondo, infatti, quanto riferito dal portale inglese, sarebbero tre i nomi più caldi sul taccuino di Erik ten Hag in fase offensiva. Il tecnico olandese, che ha salutato in modo decisamente burrascoso Cristiano Ronaldo prima del Mondiale, è a caccia di rinforzi per l’attacco e i nomi sondati sarebbero decisamente importanti.

Tra questi, però, non è presente il bomber bianconero e della Serbia Dusan Vlahovic. Certamente una buona notizia per Allegri e i tifosi che adesso potranno godersi Dusan sicuramente per tutta questa stagione, in attesa che riprenda dall’infortunio. Si legge dal portale inglese che oltre ad Abraham della Roma, il Manchester United insiste per l’opzione Joao Felix, proprio in uscita dall’Atletico Madrid ma non solo. Nel taccuino di ten Hag ci sarebbe, anche, un ex obiettivo dei bianconeri: Memphis Depay, che continua ad essere un’opzione concreta, l’olandese del Barcellona è stato accostato sia a Juventus che Roma in passato.