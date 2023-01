Dal Blues della Francia a quello del Chelsea: Juventus fuori dai giochi

Calciomercato Juventus, bianconeri momentaneamente fuori dai giochi. Il futuro dell’attaccante ora sembra già deciso.

Un futuro che sembra già con verdetto. Quello che sarà la prossima squadra per l’attaccante non sembra corrispondere alle necessità e volontà del club di Massimiliano Allegri.

Secondo, infatti, le varie indiscrezioni provenienti dall’estero, in questo caso da ‘footmercato.net’, il futuro di Marcus Thruam non sarà bianconero. Infatti, il figlio d’arte in uscita dalla Germania è un osservato speciale dei blues del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Thuram verso il Chelsea

Il prodigioso talento del Borussia Mönchengladbach lascerà il club tedesco e vista anche l’ottima performance ai Mondiali, più volte protagonista di azioni importanti. Il giocatore sembra pronto già per la massima divisone inglese. Proprio il club londinese, in piena fase di restyling, avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante francese che adesso è pronto per sancire la sua carriera una volta per tutte, raggiungendo un grande club europeo.

Su di lui si erano mosse, in Italia, principalmente Juventus e Inter che adesso, momentaneamente, salvo casi clamorosi, sembrerebbero tagliate fuori dai giochi. Un futuro tutto blues in sostanza. Dalla Francia fino, appunto, alla squadra di club: il Chelsea che vuole rilanciarsi proprio con un acquisto importante e determinato come il talentoso figlio d’arte Marcus Thuram. Come si legge sul portale estero, il Chelsea vorrebbe già chiudere l’operazione in tempi celeri, regalandosi quindi il primo grande colpo offensivo. Infatti, il nuovo proprietario Todd Boehly è pronto a regalare ai tifosi un primo colpo sul mercato per rilanciare la sua squadra in difficoltà nella classifica di Premier League.