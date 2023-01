Calciomercato Juventus, addio lampo Di Maria: la conferma è ufficiale

Calciomercato Juventus, addio dell’esterno bianconero a fine stagione? Adesso l’ultima intervista non lascia dubbi: i dettagli.

Angel Di Maria fresco di vittoria del Mondiale, a fine stagione, potrebbe lasciare la Juventus. Il fuoriclasse argentino è legato da un contratto fino a giugno con il club bianconero e adesso la possibilità dell’addio aumenta dopo l’intervento del tecnico Miguel Angel Russo, intervistato ai microfoni di ‘D Sport Radio’.

Intervenuto a “D Sport Radio”, il tecnico del Rosario Central, squadra argentina e primo vero amore calcistico del Fideo, avrebbe dato importanti novità sul futuro dell’esterno bianconero.

Calciomercato Juventus, Di Maria al Rosario Central: “Prima o poi tornerà sicuro”

Il tecnico del Rosario Central sembra molto ottimista sulle possibilità di vedere l’argentino, di nuovo, in Sud America, ecco cosa ha detto in radio: “Di Maria? Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro. Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Il dialogo continua con Angel. Sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra perché possa venire a chiudere la sua carriera al Central nel migliore dei modi”.

Una certezza, quindi, da parte del tecnico e poi un altro appunto nel merito: “Di Maria se lo merita per tutto quello che ha fatto nella sua carriera. Dobbiamo provarci. Nel calcio argentino accadono spesso queste cose, lo sappiamo. Con tutti i giovani che il Central rivela e poi vende, bisogna essere bravi a riportarlo qui il prima possibile. Adesso si può fare”. Certamente novità importanti in vista del futuro prossimo. Infatti l’ala argentina classe 1988 è in scadenza di contratto proprio a fine stagione, a giungo, infatti, salvo clamorosi ripensamenti, il calciatore argentino saluterà Allegri e i suoi compagni per ritornare, si presume, proprio in Argentina.