Calciomercato Juventus, irruzione bianconera: “Colpo sensazionale”

Calciomercato Juventus, un interesse concreto a tinte bianconere. Cosa sta succedendo in Inghilterra: i dettagli.

Un interesse tutto bianconero, si legge nelle indiscrezioni dall’estero, esattamente dal portale ‘Footballinsider’ che adesso, ci sarebbe un interesse globale per il bomber della Premier League.

Dalla Spagna (Barcellona), dalla Juventus fino al Newcastle, tutte squadre interessata al bomber ivoriano del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Secondo, infatti, l’indiscrezione il 30enne è ormai considerato un vero top player pronto a fare l’ennesimo salto di qualità. I tre club ai vertici, adesso, se lo contendono in una vera e propria asta. Il Newcastle sarebbe infatti subentrato per battere la concorrenza proprio di Barcellona e Juventus.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Zaha | Asta per il bomber ivoriano

Adesso il Newcastle è pronto a sognare in grande e vuole regalarsi un colpo per fare la differenza, spodestando le big interessate. Il club, ormai, tra i più ricchi d’Inghilterra punta al sogno “proibito” raggiungere le prime quattro posizioni in classifica per regalarsi la Champions League. Proprio per assecondare questo sogno, il club bianconero, adesso, ha messo nel mirino il bomber ivoriano che piace molto al Barcellona.

Un futuro bianconero per Zaha. Una mossa per gennaio che potrebbe scandire le reali volontà del club inglese, che da posizioni della classifica problematica nelle precedenti stagioni, adesso, potrebbe puntare in grande: ritornando in vetta alla classifica. Tutto da valutare ma che, adesso, potrebbe diventare concreto come desiderio. Staremo a vedere cosa succederà in caso di addio, visto che anche la Juventus monitora con attenzione l’affare. Certamente il suo attuale club, il Crystal Palace, se dovesse venderlo lo farà a buon prezzo visto l’interesse internazionale mostrato per il loro pupillo.