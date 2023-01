Formazioni ufficiali Juventus-Udinese: nuovo colpo di scena in attacco

Juventus-Udinese, ecco le formazioni ufficiali della gara prevista alle 18:00. Confermate le scelte di Allegri. Di Maria dal primo minuto

Una gara da vincere, per centrare l’otto volante, e per avvicinarsi ancora di più al Napoli almeno per una notte, in attesa della sfida di domani degli azzurri sul campo della Sampdoria.

La Juventus scende in campo all’Allianz per la prima sfida interna di questo 2023 ospitando l’Udinese di Sottil. Una gara scorbutica come sempre quella contro i bianconeri friulani, che hanno come obiettivo, ovviamente, quelli di trovare il secondo risultato utile di fila dopo il pareggio contro l’Empoli in casa alla ripresa della Serie A. Allegri non potrà contare come si sa su Vlahovic e anche Bremer è out per affaticamento. Milik parte dalla panchina, mentre Kean giocherà come unico terminale offensivo. A servirlo ci sarà Di Maria, che ritrova una maglia da titolare.

Juventus-Udinese, le scelte di Allegri

Insomma, ecco la formazione ufficiale della Juventus per questa partita da vincere a tutti i costi per tenere il passo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.