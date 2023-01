Conte-Juventus, il destino è lo stesso: il blitz che stravolge tutto

Calciomercato Juventus, adesso c’è un’altra terza incomoda per il pupillo, ormai, diventato un chiodo fisso per Conte: i dettagli.

Destini incrociati, o meglio, con uno stesso esito. La Juventus e l’ex Antonio Conte adesso sono entrambe in cerca di rinforzi proprio in un settore del campo con diverse problematiche: la difesa. Il laterale capace di regalare quell’upgrade necessario in fase difensiva.

Pedro Porro si unisce alla lista dei futuri giocatori del Barcellona. Il terzino destro dello Sporting Lisbona sta vivendo una stagione clamorosa e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai migliori club europei. Dalla Juventus, a Conte fino al Barcellona. I big club europei sono tutti interessati al talento che adesso lascerà presto la sua attuale squadra.

Calciomercato Juventus, asta per Pedro Porro | Conte sorpassato dal Barcellona

Come scrivono infatti i colleghi esteri di ‘Record’, adesso nel futuro di Pedro Porro potrebbe esserci proprio il Barcellona. Il club blaugrana è decisamente interessato ma, si legge, che per il momento non ha avanzato nessuna offerta ufficiale. Anche l’Atletico Madrid ha sondato l’opzione per il suo acquisto ma adesso, il club blaugrana appare come il favorito nella corsa.

Finché non ci sarà nessuna offerta, la Juventus, comunque rimarrà alla finestra anche se il destino del club bianconero e soprattutto del club di Antonio Conte, quello più vivo sul giocatore, sembrano doversi rassegnare al fatto che il club favorito sia proprio il club blaugrana. In attesa di un offerta ufficiale, la Juventus rimane in attesa.