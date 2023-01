Colpo di scena Juventus: Milinkovic ha detto no

Calciomercato Juventus, adesso il centrocampista ha sancito il suo futuro. Decisione definitiva senza appello.

L’intrigo di mercato che – ormai – aleggia diverse estati di mercato avrà, adesso, un verdetto. In scadenza di contratto con la Lazio nel giugno 2024, Sergej Milinkovic-Savic avrebbe deciso il suo futuro.

Secondo infatti, il ‘Corriere dello Sport’, il futuro del centrocampista serbo adesso potrebbe essere altrove. Nell’indiscrezione si precisa che lo stesso centrocampista serbo avrebbe già detto di no ad un possibile rinnovo di contratto con la squadra romana e sarebbe pronto a lasciare la squadra a fine stagione. Con un addio, ormai, inevitabile.

Calciomercato Juventus, Savic apre all’addio | No al rinnovo

Savic, come riporta il quotidiano sportivo, vorrebbe dunque trovare una soluzione con il suo club e concordare insieme alla dirigenza la modalità di cessione, senza entrare in una sottoforma di rotta di collisione con il club che l’ha reso celebre.

Per evitare la rottura con il club laziale, ci sarà quindi un incontro per decidere la modalità d’addio a fine stagione, per ora, il prezzo di partenza per la sua cessione continua ad essere alto, si parla di un operazione da almeno tre cifre e difficilmente Lotito accetterà offerte sotto i 100 milioni di euro. La Juventus continua ad essere il club maggiormente interessato e che offrirebbe al serbo anche la titolarità in squadra e la possibilità di ritrovare diversi compagni di nazionale come Kostic e Vlahovic, oltre al fratello del giocatore che è – attualmente – il portiere del Torino. Di conseguenza l’opzione torinese rimane la più gradita ma adesso bisognerà trovare un prezzo giusto per convincere entrambe le parti.