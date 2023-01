Calciomercato Juventus, ‘colpo’ da 30 milioni: doppia offerta ufficiale imminente

Calciomercato Juventus, offerta da 30 milioni che arriverebbe a breve. I dettagli dell’operazione per gennaio.

Tra le possibili entrate, ad anticipare il mercato bianconera, potrebbe esserci un uscita importante. Il cosiddetto colpo a doppia cifra che farebbe entrare un bel gruzzoletto ai bianconeri.

Come scrive ‘Giovanni Albanese’ su Twitter, uno dei possibili giocatori in uscita in casa bianconera sarebbe proprio il centrocampista americano McKennie. Il giocatore è considerato – ormai – un esubero in rosa. Da quanto si legge, infatti, gli interessi mossi per lui sarebbero molteplici, iniziando proprio dalla Premier League, il campionato che si sta muovendo e a breve ufficializzerà almeno due offerte.

Calciomercato Juventus, McKennie e l’offerta da 30 milioni | Tris vincente

Come anticipato poc’anzi, sarebbero ben tre i club interessati al giocatore bianconero. Iniziando dall’Inghilterra, desta interesse soprattutto il club con maggiore volontà di chiudere la trattativa, l’Aston Villa. Proprio il club inglese sarebbe pronto, a breve, a formalizzare un’offerta ufficiale, ma non è l’unico in Premier League. Anche il Bournemouth potrebbe essere in corsa.

Secondo le indiscrezioni, però, le volontà del giocatore sarebbero altre. Preferirebbe aspettare una squadra con feeling ancora più europeo e, in questo senso, il Borussia Dortmund potrebbe essere l’opzione più gradita per il texano ormai in rotta con i bianconeri. Certamente in questa settimana avremo ulteriori novità sul giocatore in uscita, consapevoli che sarà, per forza di cose, uno delle cessioni più importanti nel mercato di gennaio, nel caso, appunto dovesse essere confermata questa ipotesi.