Penalizzazione Juventus, le ‘tolgono’ la Champions: “Me lo hanno detto”

Juventus, un indiscrezione che purtroppo non sorride ai bianconeri. La “sentenza” arrivata via radio: i dettagli.

Juventus, secondo Roberto Pruzzo il futuro della Juventus potrebbe avere delle importanti penalizzazioni.

Come dichiarato a ‘Radio Radio’ il futuro della Juventus potrebbe non essere roseo visto l’ancora aperto caso dell’inchiesta, secondo, infatti, Roberto Pruzzo la Juve potrebbe essere “molto penalizzata“.

Juventus “penalizzata”: a rischio la Champions?

Stando, infatti, a ciò che è stato detto da Roberto Puzzo, il futuro della Juventus potrebbe subire delle conseguenze spiacevoli in fatto di penalizzazioni, ovviamente, c’è ancora da aspettare l’esito finale dell’inchiesta che sta scuotendo il calcio italiano e che ha visto le dimissioni dell’ormai ex Cda bianconero.

Ecco quanto dichiarato proprio da Pruzzo a ‘Radio Radio’: “Non voglio dire che i calci piazzati siano lo schema della roma, ma sicuramente sono un’arma in più che ti permette di restare al quinto posto in classifica che dà un minimo di fiducia per stare al passo di quelle davanti anche perché i bene informati continuano a dirmi che la Juventus sarà molto penalizzata e si può restare in linea con quello che è il proprio obiettivo“. L’ex Roma, dunque, sostiene che la Juve potrebbe essere penalizzata in classifica e che, quindi, ci sarà un immediata ripercussione per la classifica. Non certo buone notizie per i tifosi ma come detto poc’anzi, bisognerà aspettare le definitive sentenze. Intanto i bianconeri continuano a rispondere positivamente nelle uscite sul campo, con diverse vittorie consecutive che garantiscono ad Allegri ottimismo per la sfida cruciale contro il Napoli nella prossima partita di Serie A.