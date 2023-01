Andrea Pirlo nuovo CT della Nazionale: spunta la data

Calciomercato Juventus, una novità importante sul futuro di Andrea Pirlo che è già pronto a ritornare protagonista con la nazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, esattamente dal portale belga ‘.hln.be’, il futuro di Andrea Pirlo potrebbe essere – addirittura – da protagonista su una panchina importante, di una nazionale fra le più quotate d’Europa.

Secondo, infatti, l’indiscrezione belga, il CV di Andrea Pirlo sarebbe finito nella candidatura del possibile sostituto di Roberto Martínez sulla panchina del Belgio. Certamente un colpo di scena inaspettato che potrebbe ridare all’ex Juventus un ruolo più che importante.

Calciomercato Juventus, Pirlo come tecnico della nazionale belga | Colpo di scena

Il maestro bianconero di ritorno nel calcio ad alti livelli alla guida di una nazionale? In Belgio si interrogano se sia proprio lui l’interprete giusto ma sicuramente, adesso, è tra i candidati per diventare il prossimo tecnico. Dopo l’esperienza con la Juventus, Pirlo è diventato allenatore della squadra turca Fatih Karagümrük che potrebbe lasciare, proprio, in caso di candidatura ufficiale alla guida della nazionale belga.

L’ex bianconero è quindi pronto ad un ennesima avventura da protagonista che potrebbe, di nuovo, vederlo come tecnico d’eccellenza per un club prestigioso che adesso vorrà giocarsi il tutto e per tutto nel prossimo europeo, vista la cocente delusione del Mondiale in Qatar. Un colpo di scena che adesso avrà, chiaramente, novità nelle prossime settimane. Certamente Pirlo alla Juventus ha dimostrato di avere il phisique du role nonostante la mancata riconferma. In una solo stagione, il “maestro” ha conquistato comunque due trofei alla guida dei bianconeri.