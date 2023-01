Calciomercato, clamoroso Juventus-Inter: si chiude a 60 milioni

Calciomercato Juventus, adesso un vero e proprio derby per uno dei laterali più interessanti d’Europa: i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si sogna in grande e come riportano proprio dal portale estero e spagnolo di ‘Fichajes’, adesso si farebbe sul serio per il terzino del Real Madrid oramai in possibile addio proprio dalla Spagna.

Secondo infatti i colleghi spagnoli di ‘Fichajes’, il futuro di Mendy in Spagna sembra ormai ai ferri corti e adesso per il terzino francese sarebbero ben tre le, possibili, ammiratrici. Juventus, Inter e Manchester City avrebbero già avanzato i primi sondaggi.

Calciomercato Juventus, Mendy per 60 milioni | Sfida all’inter e al City

Secondo, infatti, l’indiscrezione, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su uno dei terzini, indubbiamente, più interessanti sul mercato. Il talento della nazionale francese del Real Madrid potrebbe salutare la Spagna ma soltanto per un’offerta importante, si parla, appunto, di almeno 60 milioni di euro per il suo addio.

Secondo i colleghi spagnoli di ‘Fichajes’, come scritto nell’indiscrezione, ci sarebbero già tre squadre pronte all’assalto. Manchester City, Juventus e Inter che valuterebbero l’offerta di quasi 60 milioni di euro per andare a chiudere uno dei profili certamente più interessanti del calcio mondiale. Offerta che non lascia dubbi sulle intenzioni della Vecchia Signora di sognare in grande su uno dei giocatori più interessanti del calcio mondiale. Non ci resta quindi che attendere il possibile verdetto e aspettare le cosiddette offerte ufficiali. Certamente uno dei tre club avrà la meglio sul giocatore – ormai- prossimo all’uscita in casa blanca.