Lotito si è stufato: Milinkovic alla Juventus a prezzo stracciato!

Calciomercato Juventus, adesso la fattibilità dell’operazione sembra sempre più alla portata: Lotito ha deciso.

Desta sempre molta attenzione la situazione relativa al centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic. Il top player della Lazio adesso è ad un bivio ma molto probabilmente la decisione sarà irrevocabile.

In scadenza di contratto proprio con il club romano nell’estate 2024, e poco propenso a rinnovare, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della nazionale serba, potrebbe già, clamorosamente, lasciare la Lazio a gennaio. Stando a quanto riportato, infatti, dall’indiscrezione de “Il Messaggero”, il presidente Lotito, stanco del tira e molla che legherebbe il club al giocatore, accetterebbe anche una cessione in prestito oneroso già da subito sulla base di 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 40 milioni di euro, così da arrivare ad una cifra complessiva di 50 milioni.

Calciomercato Juventus, Savic può arrivare già a gennaio | 50 milioni il totale

Un clamoroso colpo di scena che potrebbe, quindi, già stravolgere in toto il mercato in entrata. Le squadre più interessate al serbo ora sono ufficiosamente avvertite. Juventus ed Arsenal si contengono il centrocampista e adesso potrebbe già avanzare la prima offerta per arrivare ad un top player di fama mondiale che sarebbe già pronto a rivoluzionare il suo presente.

Antenne drizzate per entrambi i club che adesso potrebbe chiudere un operazione fondamentale per l’upgrade richiesto proprio in mediana. Ci attendiamo altre, ghiotte, novità proprio in queste settimane che a questo punto potrebbero diventare roventi. Certamente con Allegri, Savic, troverebbe la titolarità in un centrocampo che a quel punto diventerebbe davvero di qualità. I tifosi adesso scalpitano dall’attesa.