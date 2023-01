Incubo Juventus, l’affare dell’anno: Vlahovic in Premier League

Calciomercato Juventus, un effetto domino che potrebbe coinvolgere il bomber bianconero: i dettagli delle operazioni.

In Premier League potrebbe già muoversi pedine importanti per il futuro dell’attacco. Si legge dal portale spagnolo di ‘Fichajes’, che il futuro di Harry Kane potrebbe essere fuori dall’Inghilterra, visto che su di lui ci sarebbe l’interesse concreto del club numero uno al mondo, almeno come titoli: il Real Madrid.

Un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche la Juventus, perché? Sembra infatti che in caso di addio e quindi di perdita del bomber inglese, il Tottenham come sostituto avrebbe già un nome concreto, quello del bomber Dusan Vlahovic classe 2000.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al posto di Kane | Ritorna “l’incubo” Premier League

Secondo l’indiscrezione, infatti, il Real Madrid muove i fili per il prossimo colpo offensivo. Dusan Vlahovic è certamente il giocatore che in questo momento fa gola alle inglesi. Determinato, giovane e col fiuto del gol. Tutte caratteristiche che, a Londra, non farebbero rimpiangere il possibile addio di Harry Kane.

Il Real Madrid osserva Kane da diverso tempo e adesso, vista anche l’età di Karim Benzema, potrebbe andare su un nuovo bomber navigato per l’attacco. Il calciatore sarebbe l’osservato speciale e il potenziale nuovo crack della squadra di Carlo Ancelotti. In tal caso, la squadra di Conte, indipendentemente dalla conferma o meno del tecnico leccese, avrebbe già il sostituto ideale. Un profilo che la Juventus vorrebbe evitare di perdere data la qualità e la possibile, ulteriore, crescita del bomber serbo. Adesso non ci aspetta che scoprire la fine della stagione per prendere le dovute considerazioni in caso di intensificazione della trattativa Kane – Real Madrid.