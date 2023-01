Game over Juventus, offerta immediata: salta tutto

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione che sembrava già impostata potrebbe definitivamente saltare: i dettagli.

Sembra un operazione praticamente chiusa per il centrocampista ma adesso, tutto, potrebbe, clamorosamente, prendere una piega diversa.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, il caso relativo al centrocampista olandese potrebbe essere già stravolto. Si legge, dall’estero, come la sua situazione che sembrava già decisa proprio in favore dell’Arsenal, adesso, possa, nuovamente, essere in discussione. Si legge, infatti, che ci sarebbe un’altra aspirante per il giocatore sempre dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle su Tielemans

Il centrocampista dei Leicester, Tielemans, adesso è pronto a cambiare subito squadre. Come si leggeva già nelle scorse settimane la squadra che sembrava ad un passo dalla chiusura dell’operazione sembrava l’Arsenal. La squadra di Arteta in questa stagione sta dando grandi risposte e adesso vorrebbe consolidare già il futuro con un acquisto importante, molto, vista la caratura del giocatore in questione. Un profilo che per molto tempo è stato accostato anche ai bianconeri.

Ma adesos, proprio da indiscrezioni estere, si legge, che un altro club bianconero sarebbe pronto a chiuderlo da subito: il Newcastle. La squadra degli sceicchi vuole cercare l’impresa di raggiungere i piani alti della classifica, lanciandosi, quindi, tra le potenziali big del futuro. Proprio per questo motivo gli obiettivi già in piano sono molteplici e tutti molto importanti. L’acquisto del centrocampista rappresenterebbe, quindi, quell’operazione assolutamente non banale che rilancerebbe il club inglese. Discorso che rimane aperto anche per la Juventus ma che vede, indubbiamente, il vantaggio delle avversarie di Premier League in questo momento certamente favorite nella corsa.