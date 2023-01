Clamoroso Juventus, nuovo affare con il Real: lo sblocca il grande ex

Calciomercato Juventus, effetto dominio che sblocca l’operazione a favore dei bianconeri: i dettagli dell’affare.

Sembrava ieri quando a giocare nella Juventus c’era, oggi, uno dei terzini più qualitativi d’Europa: Joao Cancelo e oggi, il grande ex, potrebbe essere di nuovo “decisivo” per i bianconeri.

Sembra infatti che il giocatore sia l’obiettivo numero uno della big d’Europa per eccellenza: il Real Madrid. Proprio i blancos avrebbero nel mirino come obiettivo prioritario il campione portoghese e così facendo libererebbero uno degli altri obiettivi dei bianconeri: il francese Mendy.

Calciomercato Juventus, Cancelo sblocca Mendy | Effetto domino

Così facendo, in caso di assalto al portoghese da parte del Real Madrid come scrivono dal portale spagnolo di ‘Fichajes’, il francese Mendy sarebbe libero di firmare con un’altra squadra e di approdare quindi in una dimensione calcistica. Su tutti, l’interesse dei bianconeri è sentito. Ancora da stabilire costi e fattibilità dell’operazione ma certamente l’effetto domino, in caso di acquisto di Cancelo, sarebbe scontato.

La Juventus è quindi pronta a chiudere una delle operazioni più importanti per regalare ad Allegri il cosiddetto nuovo interprete della difesa, in caso proprio dell’acquisto del terzino, rappresenterebbe il nuovo titolare data la scadenza di Alex Sandro a fine stagione e le indubbie qualità del profilo in questione. Mendy vanta infatti un ottimo palmares, avendo calpestato campi importanti anche a livello europeo, visto che, nonostante tutto, il giocatore è ancora un titolare di Ancelotti. Ma certamente l’assalto a Cancelo potrebbe far cambiare radicalmente le cose. Staremo a vedere e in attesa di una clamorosa svolta.