Calciomercato Juventus, resa dei conti definitiva: si fa per oltre 10 milioni

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione si può chiudere definitivamente su un base economica di 10 milioni: i dettagli.

Dall’estero si parla di un operazione importante in Serie A. Secondo infatti il portale ‘Footballisnder247’, dal Celtic potrebbe muoversi un giocatore importante. Con un’offerta non inferiore ai 10 milioni.

Inutile ribadire come la Juventus abbia ben chiaro quale sia il settore, in questo momento, da migliorare con acquisti che permettano quel cosiddetto upgrade internazionale. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri starebbe cercando un nuovo interprete per le fasce in difesa, il laterale di cui necessità proprio la squadra bianconera. Nei vari sondaggi è finito, anche, il croato che adesso sarebbe già pronto all’approdo in Serie A.

Calciomercato Juventus, Juranovic a 10 milioni in Serie A | Addio al Celtic

Il difensore croato, vista anche le buone performance nel mondiale in Qatar, sarebbe già pronto per l’approdo in Serie A. Il Celtic, si legge proprio dal portale estero, avrebbe già mosso la richiesta per la sua cessione con un’offerta decisa sulla base di 10 milioni. Cifra congrua se pensata proprio in base al giocatore. Su di lui si erano mosse le piccole del campionato italiano ma adesso la Roma potrebbe essere la squadra decisiva.

Visto il profilo, però, non è detto che tra i candidati d’eccezione possa esserci anche la Juventus che cerca proprio un interprete da quelle caratteristiche. Un terzino di qualità capace di dare il suo contributo anche in fase offensiva. Certamente il croato ha tutte caratteristiche e l’offerta da 10 milioni renderebbe fattibile l’operazione. Non ci resta, dunque, che attendere il verdetto e quale sarà la prossima squadra del croato.