Affare galactico, intreccio da sballo: “Skriniar alla Juventus”

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Adesso i bianconeri hanno in target il fuoriclasse nerazzurro: i dettagli.

Dalla Spagna una notizia che fa, letteralmente, impazzire i tifosi. Si legge, infatti, che adesso il centrale difensivo dell’inter potrebbe finire in orbita bianconera.

Non solo Real Madrid, nel futuro di Milan Skriniar potrebbe esserci anche, clamorosamente, la Juventus. Da ‘El Nacional’ si parla di un futuro decisamente aperto per il centrale dell’Inter. Il suo club, starebbe cercando di fare tutto il possibile per garantire il rinnovo del suo nuovo anche se appare difficile.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba: “Skriniar in bianconero”

Un colpo che certamente cambierebbe le gerarchie della Serie A. Un profilo che per ovvi motivi potrebbe essere tra le prime scelte mondiali, adesso, il suo rinnovo traballa e le possibili destinazione per il centrale difensivo sono molteplici ma c’è anche la possibile permanenza in Serie A.

La sua avventura all’Inter potrebbe essere al capolinea, soprattutto se non dovesse concretizzarsi l’ipotesi del rinnovo tanto voluto dal club milanese e dall’ad Giuseppe Marotta. Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool e Manchester United sono poste come sue possibili destinazioni, si legge dal portale spagnolo. Un colpo di scena che potrebbe quindi stravolgere tutti gli equilibri, soprattutto difensivi, perché Skriniar per phisique du role rappresenterebbe quel profilo da top player che di fianco a Bremer e il già consolidato Bonucci darebbe una copertura difensiva da roccaforte. Non ci resta che sperare e attendere gli svolgimenti della trattativa con l’Inter e soprattutto capire se si farà o meno questo rinnovo. I tifosi, adesso, scalpitano.