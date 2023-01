Vlahovic ai saluti: la Juventus ha prenotato il nuovo millenial

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardando già al futuro e pescano il millenial che potrebbe sostituire il serbo in attacco: i dettagli.

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Stando, infatti, quanto viene riportato da ‘Calciomercato.i’t, la Vecchia Signora non vuole farsi trovare sprovvista in caso di addio del bomber serbo.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, l’entourage mercato dei bianconeri avrebbe già sondato la pista più concreta in caso di addio dell’attuale numero 9. Si tratterebbe del classe 2000 Noah Okafor, attaccante del Salisburgo e della nazionale svizzera.

Calciomercato Juventus, “prenotato” il sostituto | Arriva Okafor

In caso di cessione importante in Inghilterra del bomber serbo, si parla di diverse sirene inglesi per lui, la Juventus non vuole lasciarsi sprovvista in fase offensiva e guarda già i profili interessanti. Nel mirino, come si legge proprio da’ Calciomercato.it’, il profilo più interessante rimane sempre quello di Noah Okafor. Il giocatore è sondato anche da altre big della Serie A.

Il Milan infatti, oltre alla Juventus, è l’altra squadra che avrebbe già in target il bomber svizzero classe 2000, ma le richieste estere non mancano. Infatti anche dall’Inghilterra sarebbero propensi all’affare, tenendo sempre presente che il giocatore è in piena ascesa e, quindi, potrebbe col tempo dimostrare ancora di più di quanto ha già dimostrato adesso. Tutto però, come sottolineato antecedentemente, passerà in base a ciò che sarà di Vlahovic. In caso infatti di addio del bomber, a quel punto, il club andrebbe a valutare immediatamente l’alternativa offensiva. Rimaniamo in attesa di capire meglio come si evolverà la questione ma è certo che il tutto sarà rimandato, ovviamente, all’estate prossima.