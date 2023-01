Calciomercato Juventus, Conte si congeda così dal Tottenham: tradimento immediato

Calciomercato Juventus, Antonio Conte si congeda in questo modo dal Tottenham: il tradimento è immediato e potrebbe succedere adesso

Cinque gol sono difficili da digerire. Per tutti. Figurarsi per la Juventus che non è di certo abituata a fare questo tipo di figure. Ieri contro il Napoli la debacle è stata clamorosa, una di quelle che possono lasciare il segno.

I tifosi bianconeri, nel frattempo, hanno deciso per l’esonero immediato di Allegri: sui social si sono tutti scatenati e ovviamente, improvvisamente, ritornano calde tutte le piste che sembravano essere state accantonate dopo le 8 vittorie di fila che avevano ridato lustro alla classifica. Una classifica che adesso è tornata ad essere brutta, preoccupante, con 10 punti di svantaggio dal Napoli e con un Milan pronto al sorpasso. Insomma, in una sola notte è cambiato tutto e tutto potrebbe succedere anche nelle prossime ore. Ovviamente c’è attesa di capire anche quali saranno le prime decisioni del nuovo consiglio d’amministrazione che il prossimo 18 gennaio s’insidierà. Tenendo presente che Allegri è stato sempre un fedelissimo di Agnelli. Ma Agnelli adesso non c’è più.

Calciomercato Juventus, bomba Antonio Conte

Intanto, al di là della Manica, nemmeno Antonio Conte se la sta passando benissimo. Il tecnico del Tottenham in queste ultime settimane ha più volte manifestato una certa insofferenza nei confronti della società. E all’orizzonte, domani pomeriggio, c’è il derby londinese contro l’Arsenal.

Una sconfitta, almeno secondo quelle che sono le rivelazioni del Sun, potrebbero far prendere un decisione immediata al pugliese: vale a dire quella di lasciare tutto e tornare in Italia – in vacanza, ovviamente per il momento – a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto. Un contratto che come tutti sappiamo ancora non è stato rinnovato e che più passa il tempo più diventa difficile da allungare. E domani potrebbe anche arrivare una di quelle svolte clamorose. Alla quale, la Juventus, per il futuro, guarda con enorme interesse. Un Antonio Conte libero fa davvero gola a tutti.