Calciomercato Juventus, squarcio di luce tra le tenebre: stretta di mano e firma

Calciomercato Juventus, adesso a fine mese potrebbe arrivare la buona notizia che tutti i tifosi aspettavano: i dettagli dell’operazione.

Certamente non una settimana felice per i bianconeri dopo la rovinosa sconfitta del Maradona.

La squadra di Massimiiano Allegri adesso deve guardare avanti e consolidare le certezze, come i veterani già presenti in squadra. Uno su tutti, il brasiliano Danilo. Adesso, si legge da ‘Tuttosport’, il laterale difensivo è pronto a continuare, ancora, in bianconero. La Vecchia Signora vuole mettere il punto nella trattativa. A fine mese infatti ci sarà la svolta con possibile incontro risolutivo.

Calciomercato Juventus, Danilo pronto a rinnovare | A fine mese la firma

Il brasiliano è ancora una certezza e la Juventus vuole ripartire da lui. Un capitan futuro visto il phisique du role e l’attaccamento alla maglia che dimostra partita dopo partita. Secondo ‘Tuttsport’, adesso, la svolta è dietro l’angolo.

Si legge dal quotidiano sportivo che il rinnovo a fine mese è ai dettagli. Sarebbe già tutto concordato e, dunque, si aspetta di mettere solo nero su bianco ciò che entrambi vogliono: il rinnovo. Danilo è quindi quella risorsa essenziale per il presente ma anche per il futuro. Un volere collettivo che parte dal giocatore, dai compagni e dal mister. La società adesso è pronta a mettere fine alla parola rinnovo già a breve. Ora bisogna guardare avanti, perseguire gli obiettivi rimani che sono ancora tutti in gioco, nonostante tutto. La Juventus non può e non deve mollare mai.