Accordo con il Barcellona, bye bye Juventus: telenovela finita

La Juventus perde il treno per il big: accordo col Barcellona e colpo a parametro zero

La Juventus sta lavorando su diversi giocatori in uscita e sui possibili rinnovi di alcuni calciatori in scadenza a giugno 2023. Intanto, però, non mancano i tentativi di mercato in entrata.

I bianconeri sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro ormai non sempre al meglio e ormai anche lui in scadenza a fine stagione. Così come la società sta cercando l’erede di Cuadrado a destra, anche a sinistra non manca il lavoro in chiave mercato e uno dei giocatori che più stuzzica la Juventus è Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica. Il classe ’95 è in scadenza col club portoghese a giugno 2023 ed è un giocatore che piace molto alla società bianconera ma la situazione sembra essere sfuggita di mano.

Calciomercato Juventus, sfuma Grimaldo: vicino al Barcellona

Grimaldo sembra sempre più distante dalla Juventus. Il terzino spagnolo è destinato a prendere il posto di Jordi Alba al Barcellona. Quest’ultimo, per anni è stato uno dei pilastri del club catalano ma a 34 anni non ha certamente più la stessa prestanza di un tempo.

Jordi Alba, così come Busquets, sembra destinato a lasciare i blaugrana a giugno e il club spagnolo è già proiettato al futuro. Il Barcellona è in vantaggio sulla Juventus ed è pronto al grande colpo a costo zero a giugno. Per Grimaldo si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che in passato ha già vestito la maglia del Barcellona B, prima di trasferirsi al Benfica. Xavi può già contare su Marcos Alonso e Alejandro Balde in quella zona di campo ma il nome centrale del futuro del Barcellona sulla corsia di sinistra potrebbe essere proprio quello di Grimaldo che ormai sembra essere molto distante dalla Juventus. La notizia è riportata daxacatalunya.cat.