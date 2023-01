Inchiesta Prisma, Juventus: la data dell’udienza preliminare

Juventus, i bianconeri aspettano ancora di avere un verdetto. Svelata la data dell’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma.

La Juventus attende ancora di avere un verdetto. Ma adesso, dall’ultima indiscrezione direttamente da ‘Sky Sport’ ci sarebbero novità sull’inchiesta.

Si legge, direttamente da ‘Sky Sport’, che ci sarebbe un incontro direttamente fissato per l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma. Una data arrivata direttamente sui portali social dell’emittente televisivo.

Juventus, data dall’udienza preliminare fissata

Come scrivono, infatti, su ‘Sky Sport’, la data dell’udienza preliminare sull’inchiesta Prisma è prefissata per il 27 marzo.

Un importante novità che, a questo punto, sancisce dando una prima deadline. I bianconeri intanto si concentrano sul campo, dopo la deludente sconfitta contro il Napoli che ha visto sovrastare i partenopei con un netto 5 a 1, la squadra di Allegri non si deve fare abbattere e darà già una risposta concreta giovedì nell’incontro (casalingo) di Coppa Italia contro il Monza. La squadra bianconera è ancora attiva su tutte le competizioni e, fino alla fine, ci crederà. Quest’anno lo scudetto sarà molto difficile, visto i tanti punti che la separano dalla capolista Napoli ma come più volte detto dallo stesso mister le stagioni si decidono a marzo. Pertanto, ora, i ragazzi sono concentrati sul campo in attesa di avere un verdetto anche nelle faccende extracampo. La prima data, per il momento, è stata svelata in attesa di ulteriori ufficialità.