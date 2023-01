Sogno Juventus, nuovo attaccante dal Chelsea: la formula è quella giusta

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri sognano in grande sulle fasce: affare incredibile dall’Inghilterra: i dettagli.

La Juventus guarda già al futuro e punta all’erede di Angel Di Maria. Come sappiamo, a fine stagione, l’argentino lascerà la Juventus per coronare il sogno di ritornare in patria laddove tutto è iniziato.

La Juventus non vuole rimanere, però, fuori dai giochi e con un top player che se ne va un altro può arrivare. L’ultima indiscrezione, lanciata direttamente da ‘Football Insider’ lascerebbe, certamente, contenti i tanti tifosi in caso di fattibilità dell’operazione. Un affare che ricorderebbe da vicino quello fatto dalla rivale nerazzurra con Lukaku ad inizio stagione.

Dopo i tanti soldi spesi in entrata e una rosa diventata ormai “oversize”, il Chelsea deve pensare anche a fare dei tagli. Ci sono dei contratti molto pesanti e ottenere il massimo ricavo da tutte le cessioni non sarà facile. Ecco perché i club come la Juventus in cerca di affari guardano con attenzione in casa blues. Qualcosa potrebbe muoversi e bisognerà farsi trovare subito pronti per approfittarne.

Calciomercato Juventus, Sterling alla Lukaku | Arriva in estate

Secondo, infatti, l’indiscrezione del portale estero ‘Football Insider’, il Chelsea sarebbe pronto a scendere a patti dopo la campagna acquisti multimilionaria che ha visto l’avanzare di un nuovo setting tutto incentrato sui giovani. Sterling, ex stella del Manchester City, ha già compiuto 28 anni a dicembre e potrebbe, quindi, essere messo da parte dalla squadra londinese.

In questo senso, la Juventus avrebbe già mosso i primi fili per rientrare tra le favorite nella corsa all’esterno inglese, già protagonista anche con la sua nazionale inglese. Un acquisto che sicuramente farebbe dimenticare Di Maria viste le qualità indubbie del giocatore in questione. L’affare potrebbe diventare veramente interessante soprattutto se il Chelsea aprisse all’operazione stile Lukaku (un prestito oneroso) com’è già avvenuto proprio con il ritorno dell’attaccante belga in Italia ad inizio stagione in corso.

In attesa, quindi, di ulteriori novità in merito, la Juventus si concentra sul campionato in corso sperando di arrivare a fine stagione con più risultati possibili che possano quindi convincere l’inglese a scegliere i bianconeri come prossima squadra a cui ambire.