Juventus-Atletico, hanno vinto loro: sprint e acquisto gratis

Calciomercato Juventus, adesso si mette di mezzo anche la squadra di Simeone: un faccia a faccia per arrivare al giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni, adesso, il futuro del giocatore potrebbe essere proprio l’Atletico Madrid di Simeone. Anche gli spagnoli, infatti, avrebbero messo nel mirino il pupillo della Vecchia Signora. Come si legge dal portale spagnolo ‘AS’, Simeone chiederebbe rinforzi difensivi.

Secondo l’indiscrezione spagnola, infatti, il terzino sinistro del Borussia Mönchengladbach termina il suo contratto in estate e nonostante l’ottimo rendimento dimostrato in Bundesliga potrebbe già lasciare la Germania.

Anche l’Atletico vuole Bensebaini | Sfida con i bianconeri

Come scrivono dal portale spagnolo, L’Atletico vuole rinnovare la rosa la prossima stagione e sta già sondando i possibili, nuovi, acquisti. E sono diverse le posizioni da rafforzare da parte del direttore sportivo del club madrileno che intende rilanciarsi ad alti livelli in campionato. La difesa avrà, sicuramente, nuovi arrivi. Il club madrileno ha ingaggiato Soyüncü, che potrebbe già arrivare anche subito, in caso di partenza di Felipe. Ma potrebbe puntare anche su un nome che piace tanto ai bianconeri: l’algerino Ramy Bensebaini, 27 anni, del Borussia Mönchengladbach.

Il contratto di Bensebaini scade nella prossima estate ed è uno dei migliori giocatori, attualmente, del suo club. Un titolare fisso nella sua squadra, con la quale ha giocato 14 partite di Bundesliga e ha segnato cinque gol all’attivo. Numeri da top player che confermano le sue buone prestazioni e che suscitato l’interesse di alcuni dei grandi del calcio europeo. Ora, come detto poc’anzi, Atletico Madrid e Juventus si contenderebbero il nazionale algerino che è già nel pieno della sua maturità calcistica. L’Atletico non vuole lasciarsi scappare l’occasione, così come la Juventus ma che, ricordiamolo, potrà tesserarlo, in caso di acquisto, soltanto entro l’estate e quindi aspettare la naturale scadenza del suo contratto con il club tedesco.