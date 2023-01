Zaniolo alla Juventus: 40 milioni e nuovo ribaltone

Calciomercato Juventus, adesso l’ipotesi di Zaniolo bianconero potrebbe avere una svolta: un operazione da 40 milioni. I dettagli.

Zaniolo bianconero? Un tormentone che va avanti da diverso tempo ma che, ancora, non ha trovato concretezza. Secondo l’ultima indiscrezione, però, il futuro dell’italiano potrebbe esserci un improvvisa svolta.

Stando infatti all’ultima indiscrezione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, il classe 1999 adesso potrebbe avere una nuova ammiratrice pronta, si legge, a chiuderlo subito già in questa sessione di mercato. Secondo, infatti, la ricostruzione il club interessato sarebbe l’Arsenal, in testa alla classifica di Premier League.

Zaniolo per 40 milioni subito | Arsenal scatenato

Il club londinese fa davvero sul serio e non intende perdere altro tempo. Dopo il fallimento dell’operazione con il giovanissimo Mudryk che, alla fine, ha scelto il Chelsea per la bellezza di 100 milioni di euro. Il club del nord di Londra vuole subito rispondere al mercato in entrata regalandosi un gioiello della Serie A. Zaniolo a 40 milioni, che, in questo momento, difficilmente, la Juventus potrebbe permettersi.

Un vero e proprio colpo di scena che, a questo punto, potrebbe stravolgere il mercato attaccanti. Se Zaniolo dovesse accettare l’offerta dei Gunners a questo punto la Juventus si troverebbe spiazzata e fuori dalla trattativa, nonostante l’interesse concreto mosso per lungo tempo e per tanti anni. Le richieste dei giallorossi, si legge dalla ‘Repubblica’, sarebbero già accontentate con questa proposta di 40 milioni che sancirebbe una volta per tutte la questione del futuro di Niccolò. Certamente un protagonista assoluto in maglia giallorossa ma che sembra -ormai- indirizzato in altri lidi. Un vero e proprio faccia a faccia tra società e giocatore per capire, nelle prossime settimane, se ci sarà possibilità concreta di scegliere, proprio, il club inglese come prossima avventura. Tutto, ovviamente, già in questa sessione di mercato invernale. Non ci resta che attendere per capire definitivamente la questione.