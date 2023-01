Mollano uno e prendono l’altro: doppia goduria per la Juventus

La Juventus molla uno degli obiettivi per la fascia sinistra ma si spiana la strada per un altro big

Non è un segreto che la Juventus stia cercando con insistenza un nuovo esterno destro ma anche un esterno sinistro per rimpiazzare rispettivamente Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno 2023.

I nomi selezionati dalla Juventus e monitorati in questo ultimo periodo sono diversi. Per la corsia di sinistra sono almeno 4 i terzini che potrebbero raccogliere l’eredità di Cuadrado: Rick Karsdorp, in rottura con la Roma, il gioiello dello Spezia Emil Holm, Stefan Posch del Bologna e Pedro Porro dello Sporting Lisbona. Anche a sinistra non mancano i candidati monitorati dai bianconeri: da Maehle dell’Atalanta ad Alejandro Grimaldo del Benfica. Un’altro giocatore che piace molto alla ‘Vecchia Signora’ per prendere le eredità di Alex Sandro è Ramy Bensebaini, terzino sinistro algerino classe ’95, tra i più richiesti sul mercato in questo periodo.

Bensebaini sfuma per la Juve: il Benfica si avvicina

Attualmente Bensebaini veste la maglia del Borussia Mönchengladbach con cui in questa stagione ha collezionato 6 gol in 16 presenze tra Bundesliga e coppe, tanto da diventare oggetto del desiderio in chiave mercato.

Terzino sinistro di corsa e qualità, abile anche a livello realizzativo. Un profilo che ha attirato concretamente l’attenzione della Juventus. I bianconeri, però, devono fare i conti con una fitta concorrenza per l’algerino, in particolare da parte di Atletico Madrid e Benfica. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023, Bensebaini ha attirato ancor più l’attenzione, per la possibilità di essere prelevato a parametro zero tra 6 mesi. Come riportato da ‘Record.pt’, il Benfica sembra il club più avanti nei contatti per Bensebaini. Il club portoghese potrebbe sacrificare Grimaldo, anche lui accostato alla Juventus, e il terzino sinistro algerino sarebbe il suo naturale sostituto. I bianconeri potrebbero uscire dalla corsa per Bensebaini ma, allo stesso tempo, potrebbero aprirsi la strada per l’arrivo di Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza a giugno 2023 e che proprio contro la Juve in Champions League ha mostrato tutto il suo valore.

Un intreccio molto fitto tra Benfica e Juventus che coinvolge due dei terzini sinistri più richiesti in questi ultimi mesi. Bensebaini sembra vicino a vestire la maglia del club portoghese. La Juventus, invece, potrebbe sfruttare la mossa del Benfica per arrivare ad Alejandro Grimaldo senza troppe complicazioni. Un intreccio che potrebbe concretizzarsi a giugno, con la possibilità per i bianconeri di concentrarsi anche sull’erede di Cuadrado.