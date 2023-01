De Roon contro la Juventus, ennesima frecciata: “Non c’è cosa più bella”

Juventus-Atalanta, la sfida cruciale per la Serie A che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino ha già un protagonista, “fuori” dal campo.

Da ‘Goal Italia’, si riporta direttamente con un tweet le parole rilasciate da uno dei protagonisti con la maglia dell’Atalanta, il giocatore olandese De Roon che sarebbe già carico per la sfida contro i bianconeri.

“La cosa più bella che c’è in Italia è vincere con la Juventus”

De Roon pronto per #JuveAtalanta 💪 pic.twitter.com/hqb3YK1Wym — GOAL Italia (@GoalItalia) January 22, 2023

Parole che non lasciano indifferenti alcuni tifosi. Infatti, come riportato dal portale di ‘Goal italia’, il centrocampista olandese ha raccontato di come sia importante per loro vincere con una squadra come la Juventus.

Juventus, De Roon sentenzia: “La cosa più bella che c’è è vincere contro la Juve”

Stasera, infatti, i ragazzi incontreranno l’Atalanta alle ore 20.45. Una sfida importantissima contro una delle squadre più in forma in questo campionato. La Dea reduce da un’ultima partita ricca di reti, arriva all’Allianz Stadium, in una delle condizioni migliori del loro percorso stagionale. La Juventus, invece, purtroppo, è stata, momentaneamente, penalizzata di 15 punti e attualmente la squadra di Allegri, come sappiamo, sarebbe fuori dalle competizioni europee.

La sentenza però non vuole demordere i ragazzi, così come l’allenatore, che stasera ricercheranno una sfida d’orgoglio. Uno dei possibili protagonisti della gara, cioè il centrocampista Marten de Roon ha spiegato, in un’intervista, come la sua soddisfazione più grande sia proprio vincere con la Juventus. Parole che caricano l’ambiente e che, sostanzialmente, dovranno essere prese come ulteriore forza per ottenere punti importanti in una gara che rimane, comunque, cruciale. Solo stasera ci sarà il verdetto definitivo. Appuntamento per le ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.