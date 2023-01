Ritorno ufficiale, allo Stadium per Juve-Atalanta: c’è il comunicato

Juventus, un ritorno ufficiale per la sfida casalinga contro l’Atalanta. Adesso c’è il comunicato che sancisce il ritorno.

Stando all’ultimo comunicato, adesso, i tifosi sono pronti per ritornare quando c’è più bisogno di compattezza. La situazione bianconera, post penalizzazione ha unito ancora di più i tanti tifosi ma anche gli stessi giocatori che hanno ribadito la loro fede ai colori bianconeri con tanto di post social sui propri profili.

Adesso il tifo organizzato è pronto a ritornare ufficialmente nella sfida contro l’Atalanta all’Allianz Stadium di Torino. Nel momento di più bisogno, vista la situazione della penalizzazione che ha visto i bianconeri, attualmente, perdere 15 punti in classifica e lontana dalle competizione europee.

Juventus, arriva il comunicato dei Viking: “Ripartiamo dal compattare quel poco che resta”

I tifosi, quindi, sono pronti a ritornare sugli spalti per ricompattare la Juventus e riportare, scrivono nel comunicato, “Quella passione che è stata tolta”.

Un verdetto di un ritorno importante per i tifosi bianconeri che, adesso, saranno presenti sugli spalti durante la sfida casalinga contro l’Atalanta. Avversaria tosta che i bianconeri incontrano proprio nel momento di forma migliore. La squadra di Gasperini è reduce da ottimi risultati e non sarà, di certo, una sfida semplice per la Juventus che adesso affronterà una partita con doppia importanza. C’è da tenere in considerazione che Allegri per la sfida di Torino vuole ottenere i tre punti e farà di tutto per farlo, mettendo in campo gli uomini migliori a disposizione e una squadra più offensiva del solito, che potrebbe vedere protagonisti i due top player sulle fase: Chiesa e Angel Di Maria. Non ci resta che attendere il risultato sul campo ma anche sugli spalti visto il ritorno del tifo organizzato.