L’Arsenal prende anche lui: addio Juventus, l’incubo è realtà

Un altro big sfuma per la Juventus: l’Arsenal si inserisce a gamba tesa e beffa i bianconeri

La Juventus dovrà attendere almeno 30 giorni prima di scoprire la sentenza definitiva sui 15 punti di penalizzazione e tiene ancora viva la speranza di poter annullare la grave sanzione.

Intanto, però, a meno di dieci giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, la Juventus deve cercare di portare a termine le operazioni in ballo, non solo in entrata ma anche in uscita. I principali obiettivi della ‘Vecchia Signora’ riguardano il reparto difensivo, alla luce dei tanti big in scadenza a fine stagione, pronti a lasciare Torino, due su tutti Cuadrado e Alex Sandro. Sulle corsie la Juventus sta sondando il terreno per Alejandro Grimaldo del Benfica, terzino sinistro spagnolo classe ’95 e Pedro Porro dello Sporting CP, classe ’99, anche lui spagnolo. Oltre ad altri profili come Karsdorp, Holm e Posch. Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, invece, il nome caldo è quello di Evan N’Dicka, francese di origini camerunesi dell’Eintracht Francorte.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal si inserisce per N’Dicka

N’Dicka, difensore classe ’99 scuola Auxerre, si sta imponendo in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte che lo ha acquistato nel 2018, valorizzandolo fino a renderlo uno dei centrali più ambiti nel panorama europeo.

Quest’anno ha già collezionato 22 partite tra campionato e Champions League, attirando l’attenzione della Serie A, non solo della Juventus ma anche dell’Inter. In Italia. Anche i nerazzurri lo tengono d’occhio, soprattutto alla luce della situazione Skriniar che ha rifiutato la proposta di rinnovo e sembra ormai destinato a lasciare i nerazzurri a parametro zero a fine stagione. La ‘Vecchia Signora’, però, non deve guardarsi le spalle solamente dalla squadra di Simone Inzaghi ma soprattutto dalle big di Premier League. In particolare, il club che potrebbe soffiare N’Dicka ai bianconeri è l’Arsenal di Mikel Arteta. La conferma arriva dal giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, che, parlando a ‘Give Me Sport’, ha sottolineato come i ‘Gunners’ siano sulla buona strada per ingaggiare Evan N’Dicka.

L’Arsenal è tornato ad acquisire prestigio grazie al progetto ambizioso intrapreso da Arteta che vede attualmente il club londinese comandare la classifica di Premier League. Anche ieri nel big match contro il Manchester United, l’Arsenal ha mandato un segnale chiaro al Manchester City, vincendo 3-2 e confermando il primo posto. Una squadra ritrovata dopo anni in ombra che sta svoltando anche dal punto di vista del mercato. Basti pensare alla scelta di Gabriel Jesus di sposare il progetto dei ‘Gunners’ in estate. Adesso potrebbe essere la volta di N’Dicka che andrà in scadenza a giugno 2023. Le possibilità della Juventus sembrano ridursi drasticamente.