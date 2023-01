Stipendio decurtato, ribaltone Juventus: salta tutto

Il big decide di ridursi lo stipendio pur di rimanere nel suo attuale club: sfuma il colpo a parametro zero per la Juventus

La Juventus, nonostante la sentenza che ha decretato una penalizzazione di 15 punti, deve cercare di lavorare al meglio negli ultimi 10 giorni della sessione invernale di calciomercato.

Il terzino destro è uno dei ruoli dove la Juventus sta valutando più profili in chiave mercato ma non è l’unico reparto attenzionato dalla società bianconera. La ‘Vecchia Signora’ sta sondando il terreno anche per un portiere e tra i nomi seguiti dalla dirigenza c’è anche l’estremo difensore del Manchester United, David de Gea. Il portiere spagnolo classe ’90 è un scadenza a giugno 2023 con i ‘Red Devils’ e ormai da diverso tempo sono tante le voci, anche dall’Inghilterra, su un suo possibile addio. De Gea è arrivo a Manchester ormai 12 stagioni fa dall’Atletico Madrid e, nonostante gli alti e bassi durante il suo percorso in Premier League, ormai è da considerare una bandiera del club britannico.

Sfuma de Gea: si riduce lo stipendio e resta al Manchester United

La Juventus vorrebbe sfruttare l’occasione per portare David de Gea a Torino a parametro zero a giugno. La situazione, però, sembra essersi complicata nelle ultime ore per i bianconeri, alla luce della decisione dello stesso giocatore.

Secondo quanto riportato dal giornale inglese ‘Sun’, David De Gea avrebbe accettato di tagliarsi lo stipendio del 25% pur di restare al servizio di Erik ten Hag alla corte del Manchester United. Una decisione importante e una rinuncia ad una parte sostanziosa del proprio ingaggio, pur di proseguire la sua avventura ai ‘Red Devils’. Nei mesi scorsi la dirigenza dello United aveva valutato diversi profili di portieri per sostituire lo spagnolo, ormai in procinto di andar via. Tra i nomi selezionati dalla società c’era anche Szczesny. Vista la decisione di de Gea, il portiere polacco della Juventus non sarà il prossimo portiere del Manchester United. Salvo sorprese, Szczesny sarà a Torino anche nella prossima stagione. In caso di addio, la Juventus dovrà valutare nuovi nomi, visto che de Gea non sembra più essere un’opzione percorribile.

Inoltre l’ingaggio di de Gea è piuttosto elevato per le attuali possibilità della ‘Vecchia Signora’, che deve fare i conti con una situazione economica piuttosto precaria. Ten Hag molto volentieri proseguirà con l’estremo difensore spagnolo che ha dato un segnale di grande attaccamento al Manchester United.