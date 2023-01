Calciomercato Juventus, provocazione Chiesa: lo ‘vendono’ subito

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la cosiddetta bomba in fase offensiva. Adesso c’è la possibilità? I dettagli dell’operazione.

Probabilmente una provocazione ma ciò che scrivono da ‘Fichajes’, potrebbe scardinare i piani offensivi della Juventus. Infatti dall’indiscrezione si parla proprio di uno dei top player in rosa bianconera, Federico Chiesa.

Secondo, infatti, l’indiscrezione spagnola, adesso, Federico potrebbe diventare un opzione valida per il Real Madrid. Il 25enne bianconero, si legge, potrebbe essere opzione gradita in fase offensiva per il club ai vertici del calcio spagnolo. Un opzione che sarebbe gradita direttamente dai piani alti del club e dal tecnico Carlo Ancelotti.

Chiesa nuovo attaccante del Real Madrid | Bomba dalla Spagna

Attualmente valutato 60 milioni dalle stime di ‘Transfermarkt’, Federico Chiesa ha un contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno 2025. L’ex Fiorentina, visto anche il caso penalizzazione subito dai bianconeri, potrebbe diventare protagonista (in)volontario del mercato in uscita.

Secondo il portale spagnolo, il Real Madrid si farebbe sotto sfruttando l’assist in questione e potrebbe subentrare con un’offerta da recapitare al club bianconero affinché si possa chiudere il forte esterno italiano. Una suggestione che, nonostante le conferme dalla Spagna, per ora non trova conferme almeno dal club bianconero. Il tutto si deciderà a fine stagione anche in base ai risultati della classifica, con questa penalizzazione di -15 punti, adesso, i bianconeri figurerebbero fuori dalle coppe europee ma ci saranno ulteriori novità nei prossimi mesi almeno quanto concerne proprio i posizionamenti in classifica. Per il resto, Federico Chiesa continua ad essere un pezzo pregiato del reparto offensivo bianconero e per il momento la Juventus e il ragazzo si trovano d’amore e d’accordo e non intendono separasi.