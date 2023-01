Calciomercato Juventus, Vlahovic-Kane: incontro per la firma

Calciomercato Juventus, adesso i due bomber potrebbero essere oggetto di desideri, cosa succede in attacco: i dettagli delle operazioni.

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere Dusan Vlahovic in Premier League. Il bomber serbo della Juventus e della nazionale serba adesso potrebbe diventare vero e proprio oggetto di desideri.

Si è parlato della possibilità di vedere il bomber serbo in Premier League. Il classe 2000 è conteso dalle big del campionato inglese e adesso il suo destino potrebbe essere segnato da un importante novità che riguarda proprio Harry Kane. Il bomber inglese, infatti, potrebbe clamorosamente “decidere” il destino del numero 9 bianconero.

Kane pronto a rinnovare e “scaccia” Vlahovic

In tale eventualità, cioè nel rinnovo del bomber inglese, come scrive il giornalista estero ‘David Ornstein’ su Twitter, a quel punto il Tottenham mollerebbe la pista Dusan Vlahovic. Infatti il bomber serbo era già finito nel mirino come possibile erede nel caso, appunto, dell’addio di Harry Kane.

Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, Harry Kane avrebbe aperto alla possibilità della firma di un nuovo contratto con gli Spurs. Nessun dialogo dall’estate 2021 ma colloqui previsti per dopo la finestra di gennaio. Se le circostanze sono favorevoli, il 29enne, ora, estenderebbe il suo contratto oltre il 2024. Ma lo spauracchio del calciomercato non molla i bianconeri, infatti, Kane è conteso e desiderato, molto, dal tecnico dei Red Devils, ten Hag che lo vorrebbe come punta fondamentale per il suo attacco del futuro. Di conseguenza, Vlahovic potrebbe nuovamente finire nel mirino del Manchester United che a questo punto sarebbero “libero” di agire senza concorrenza nazionale. Staremo a vedere cosa succederà a giugno. Intanto la Juventus si concentra in campionato e nelle altre competizioni dove, attualmente, compete.