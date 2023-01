Calciomercato, colpo di scena Gattuso: nuovo affare con la Juventus

Gennaro Gattuso bussa alla porta della Juventus e chiede al suo Valencia uno sforzo di mercato in questi ultimi giorni di sessione invernale

La Juventus ha subito una pesante penalizzazione in classifica, di ben 15 punti, che potrebbero compromettere l’accesso all’Europa.

La sentenza della Corte Federale non è ancora definitiva, in quanto la Juventus avrà 30 giorni di tempo per ricorrere al Collegio di garanzia che deciderà se confermare o annullare la sentenza. La squadra di Massimiliano Allegri deve anche concentrarsi sul campionato ma anche sul calciomercato, in chiusura tra meno di una settimana. I bianconeri stanno seguendo diversi profili per sostituire i pezzi grossi in scadenza di contratto come Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot. Sono tanti anche i giocatori in uscita, uno su tutti Weston McKennie, puntato da diversi club di Premier League. C’è, però, un altro giocatore che potrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora’, in questi ultimi giorni di mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Gattuso punta Rugani per il suo Valencia

Il giocatore in questione è Daniele Rugani. Il difensore classe ’94 della Juventus sta avendo un ruolo molto marginale negli schemi tattici di Massimiliano Allegri.

Il suo contratto scadrà a giugno 2024 ma la Juventus non ha chiuso del tutto ad un’eventuale cessione, che sia in prestito o a titolo definitivo. Rugani ha collezionato appena 5 presenza in questa stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Troppo poche per un giocatore ancora nel pieno della carriera e voglioso di mettersi in mostra. Negli ultimi giorni sono arrivati degli interessamenti per Rugani, in particolare dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, Gennaro Gattuso avrebbe richiesto il difensore bianconero alla propria società. Il Valencia sta mostrando evidenti problemi difensivi, come dimostrano i 20 gol subiti in campionato, e l’allenatore italiano non è molto soddisfatto del rendimento del reparto. Il club spagnolo è alla ricerca di un nuovo difensore, su richiesta proprio di Gattuso, e Danile Rugani rispecchia le caratteristiche che il Valencia sta cercando.

Gattuso conosce molto bene il campionato italiano e il lavoro che svolgono i difensori soprattutto a livello tattico. Certamente l’arrivo di Rugani porterebbe non solo esperienza al reparto difensivo del Valencia, ma anche un modo diverso di interpretare il ruolo del centrale. Rugani vuole tornare a giocare con continuità e potrebbe chiedere la cessione alla Juventus già in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, non aspettando la fine del suo contratto con la ‘Vecchia Signora’.