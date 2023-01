Calciomercato Juventus, affare in frantumi: salta tutto

Una big di Serie A bussa alla porta della Juventus ma l’affare per gennaio salta: il punto

Il calciomercato invernale sta per concludersi e in questi ultimi giorni la Juventus vuole cercare di concludere le operazioni in sospeso.

Oltre ai diversi big in scadenza a fine stagione come Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot, ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare Torino in questi ultimi giorni di mercato. Uno su tutti Weston McKennie, nel mirino della Premier League, in particolare dell’Arsenal. Anche altri giocatori bianconeri, però, sono finiti nel mirino di alcune squadre italiane e non solo. Rugani, ad esempio, è seguito da vicino dal Valencia di Rino Gattuso. Un altro è Gianluca Frabotta, in prestito in Serie B al Frosinone, che è finito nel mirino del Genoa e potrebbe cambiare maglia in questa sessione invernale, sempre con la formula del prestito. La lista, però, non si ferma qui.

Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini piace alla Lazio

Un altro giocatore, attualmente in prestito, è Luca Pellegrini. Il terzino sinistro classe ’99, che attualmente milita in Bundesliga dove veste la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Dopo i prestiti a Cagliari e Genoa, la Juventus ha deciso di puntare su di lui nella stagione 2021-22 ma non ha ottenuto i risultati sperati. Ecco perché nell’estate 2022 ha scelto di girarlo nuovamente in prestito in Germania e proprio l’Eintracht, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha mostrato un forte interesse per lui. Luca Pellegrini ha ritrovato una discreta continuità, come certificano le 9 presenze in Bundesliga e le 4 in Champions League. Non è riuscito a guadagnarsi la piena titolarità ma sta avendo un buon minutaggio, quello che cercava e che non era riuscito a trovare in bianconero. Adesso Pellegrini è tornato ad essere protagonista del mercato. Secondo quanto riportato da ‘TMW’, il laterale classe ’99 sarebbe diventato un obiettivo concreto della Lazio.

Maurizio Sarri sta cercando espressamente un terzino sinistro che possa far tirare il fiato a Hysaj e garantirgli un’alternativa importante, vista l’imminente ripresa della Coppa Italia e della Conference League. Luca Pellegrini corrisponde al profilo che ricerca l’allenatore toscano. I biancocelesti vorrebbero provarci in questi ultimi giorni di mercato, anche se il terzino è destinato a concludere la stagione all’Eintracht Francoforte. Attualmente i margini per un trasferimento di Pellegrini nella Capitale sono minimi ma a giugno l’affare potrebbe concretizzarsi. Il giocatore ha ancora due anni pieni di contratto con la Juventus che chiede circa 10 milioni per lasciarlo andare. Una cifra non da poco ma abbordabile per la squadra di Lotito.