Calciomercato, UFFICIALE: la Juventus passa all’incasso

Adesso è ufficiale, la Juventus porta a termine la cessione prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato

La Juventus sta lavorando in chiave calciomercato per cercare di sfruttare al meglio questi ultimi giorni di sessione invernale.

Sono diversi i calciatori bianconeri in ballo in questi ultimi giorni di mercato: uno di questi è Weston McKennie che ha diverse pretendenti in Premier League. La ‘Vecchia Signora’, però, ha anche altri calciatori in prestito sono in attesa di scoprire il proprio futuro: da Frabotta, in prestito al Frosinone, a Luca Pellegrini, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Un altro è Radu Dragusin, difensore classe 2002, reduce dai prestiti alla Sampdoria prima e alla Salernitana poi. A luglio è approdato in prestito al Genoa in Serie B, in prestito a titolo temporaneo. Adesso, però, la situazione sembra essere cambiata, come si evince dalle parole del suo agente che ha chiarito la situazione del centrale rumeno.

Juventus, Dragusin passa al Genoa a titolo definitivo

La cessione di Radu Dragusin non è più a titolo temporaneo. Il difensore rumeno classe 2002, infatti, passa al Geno a titolo definitivo.

A confermarlo è stato l’agente del giocatore, Florin Manea, che ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto chiare ed esaustive in esclusiva a ‘TuttoJuve’, in cui ha svelato e chiarito la situazione del suo assistito. Di seguito le sue parole: “Per trasformare l’operazione in un obbligo di riscatto, era necessario che si raggiungessero determinati obiettivi nel corso di questa stagione. La clausola si è innescata nel momento in cui il Genoa ha raggiunto il numero di punti necessario, come previsto dall’accordo. Di conseguenza, Dragusin, da adesso, è un giocatore rossoblù a tutti gli effetti, a titolo definitivo”. Il procuratore di Dragusin ha poi proseguito: “Siamo molto felici di questa cosa, il ragazzo è concentrato e voglioso di contribuire a riportare il Genoa in Serie A. Ha instaurato un bel rapporto con l’allenatore Gilardino, si trova a suo agio con i compagni, e giorno dopo giorno si è guadagnato l’affetto dei tifosi”, ha concluso.

Come riportato da indiscrezioni di ‘TuttoJuve.com’, il pagamento del cartellino di Dragusin avverrà in estate. La Juventus incasserà una cifra di 5.5 milioni di euro, pagabili in due rate. Il corrispettivo pattuito potrà incrementarsi, nel corso del contratto, per un massimo di 1.8 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Un’operazione che consente ai bianconeri di fare una cessione significativa ma allo stesso tempo un’acquisto altrettanto significativo per il Genoa.