Svolta epocale nella Juventus: il nuovo fondo è clamoroso

Juventus, adesso la svolta potrebbe essere clamorosa. L’ultima bomba sul nuovo partner lascia tutti di stucco: i dettagli.

In casa bianconera potrebbe esserci una svolta epocale. Secondo, infatti, l’indiscrezione rilasciata da ‘Matthijs_Pog’ su Twitter, che riprende le parole del giornalista ‘Paolo Paganini’ ciò che potrebbe filtrare sul nuovo partner bianconero è qualcosa di clamoroso: un nome molto importante.

Secondo, infatti, l’indiscrezione lanciata proprio dal giornalista Paganini, in casa Juventus potrebbe aggiungersi un nuovo partner alla direzione Elkann. Si parla di un nome decisamente importante sul mercato mondiale. Andiamo a scoprire in dettaglio.

Nuovo partner per i bianconeri: “Si parla di Amazon e Liberty Media”

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione la Juventus potrebbe avere un nuovo partner importante per il futuro. Secondo il giornalista Paganini, in casa Juventus si parla di un nuovo colosso che potrebbe aggiungersi alla già gestione Elkann. “Si parla di Amazon e Liberty Media con quote partirare a John Elkann”.

Un colpo di scena clamoroso che potrebbe sancire ancora una volta la lungimiranza della società, che in un momento di difficoltà come quello attuale, potrebbe già guardare al futuro per sancire le nuove stagione del club bianconero. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto i bianconeri si concentrano sul campo, laddove cercheranno di ottenere il massimo possibile da tutte le competizioni in cui, in questo momento, i bianconeri competono. Certamente l’obiettivo Champions, adesso, con i quindici punti di penalizzazione potrebbe essere, leggermente, compromesso ma la speranza è sempre aperta e i bianconeri faranno di tutto per ottenere punti preziosi e perseguire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Certamente la stagione è partita in sordina ma poi nelle ultime partite la squadra di Allegri ha dimostrato di avere, comunque, il phisique du role per non mollare mai e l’ottima performance, nonostante il pareggio, contro l’Atalanta, ha confermato ancora di più di come la Juventus sia ancora in corsa per tutto.