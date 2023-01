Ritorna alla Juventus per il dopo Allegri: non è Conte

Calciomercato Juventus, non Conte ma un altro grande ex potrebbe essere valutato per il dopo Allegri: i dettagli dell’operazione.

L’attuale inchiesta in casa bianconera potrebbe essere decisiva sul futuro di Allegri. Il mister toscano deciderà se continuare definitivamente a fine stagione dove, tra l’altro, i bianconeri avranno anche più chiara la situazione in generale sui risultati maturati proprio nell’attuale stagione.

Si è parlato, a lungo, di una possibilità solida, cioè rivedere Antonio Conte in bianconero per rilanciare il ciclo vincente che fu proprio quando l’ex capitano diventò tecnico della Juventus. Ma il grande ex non è l’unico italiano messo in lista dalla dirigenza bianconera. Infatti ci sarebbe un altro, possibile, grande ex in candidatura per il ritorno, proprio, a Torino.

Gasperini tra i favoriti nel post Allegri | Progetto con i giovani

Secondo, infatti, il quotidiano ‘Repubblica’, tra i possibili favoriti nel post Allegri, in caso di inchiesta che sancirebbe l’allontanamento dei bianconeri dalle coppe europee, uno dei possibili favoriti per rilanciare i bianconeri con un progetto incentrato su giovani sarebbe, proprio, Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta ha dato dimostrazione di avere un phisique du role ideale per favorire la crescita di un gruppo di giovani pronti a fare la differenza da subito. Infatti, la società bergamasca ha da diverse stagioni raggiunto traguardi importanti, fino ad aver giocato ad alti livelli la Champions League. Un progetto che, come sappiamo, vedere l’inserimento di tanti giovani già titolari proprio della squadra nerazzurra. In caso di “rinascita” bianconera, Gasp, sarebbe il profilo ideale. Un tecnico con grande esperienza e con grande predisposizione proprio per progetti con giovani da far crescere e lanciare da subito. Adesso la sua candidatura è più che possibile e nemmeno da escludersi quella dello stesso Conte, anche se come stipendi, il tecnico di Grugliasco sembra, decisamente, più accessibile.